Ou Brasil reverte indústria do vício ou terá de extinguir bets, diz Pacheco

O senador afirmou que foi "um erro nacional" aprovar a regularização das apostas em 2018 e regulamentar a lei em 2024, da mesma forma que considerou outro "erro nacional" o prazo de seis meses dado neste ano até começarem a incidir tributação sobre as empresas regularizadas.

Para ele não há como avançar o projeto que legaliza os cassinos físicos no Brasil enquanto não houver uma reformulação da legislação para os jogos online.

"O Brasil errou ao aprovar essa lei das apostas eletrônicas, das bets, antes da aprovação dos cassinos físicos. Colocamos o cassino dentro das casas das pessoas e não aprovamos o cassino na rua", disse Pacheco. "O grande problema é que a experiência do Brasil com as apostas esportivas e as bets tem sido a pior possível e tem contaminado a legalização de jogos como um todo. Então, o projeto de legalização dos 'jogos físicos', vamos chamar assim, só poderá avançar se houver algum tipo de limitação, de reprimenda à realidade atual do Brasil em relação às bets."

O Senado Federal instalou uma CPI para investigar as bets. O objetivo, afirmou o presidente do Senado, é "identificar o mal feito e projetar sugestões", como ampliar a severidade na fiscalização e ter mais filtros no estabelecimento das empresas.

"Não pode nós três nos juntarmos aqui e fazermos uma aposta via rede social vendendo jogos e ilusão para as pessoas. Isso precisa ser disciplinado, porque virou uma indústria de contaminação de pessoas, de famílias, de vício, de endividamento e a obrigação da política e do estado brasileiro é reverter isso."