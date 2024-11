Texto divulgado ontem (26) pela assessoria de imprensa do STF (Supremo Tribunal Federal) afirma que não apareceram nas investigações indícios de que ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) tenham participado do esquema de venda de sentenças no tribunal. Trata-se da primeira manifestação pública do STF sobre o caso desde que veio à tona a informação de que a Polícia Federal identificou menção a uma autoridade do tribunal em um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). O caso tramita no Supremo, porque é o foro indicado para investigar ministros do STJ. A investigação da Polícia Federal cita o nome de pelo menos cinco ministros que tiveram decisões negociadas supostamente por servidores, advogados e lobistas.