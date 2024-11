Prefeito de Ribeirão Preto vai para União Brasil mirando governo de SP

A saída do prefeito de Ribeirão Preto enfraquece ainda mais o PSDB, que ficará com apenas 20 prefeitos. O partido, que já governou o estado de São Paulo por quatro mandatos, tem perdido força desde que o deputado Aécio Neves (MG), uma de suas principais lideranças, foi flagrado pela Operação Lava Jato. Na sua fase áurea, o PSDB chegou a governar 200 prefeituras no Estado.

Duarte Nogueira é um crítico do PT. Na última semana, esteve com Caiado em Goiás. A avaliação é de que, se o PT não corrigir os rumos da economia, a oposição tem grandes chances de vencer as próximas disputas.

"O PT é cozinheiro de dispensa cheia. Pega a dispensa cheia e torra tudo. O presidente tem uma visão de curto prazo. Pensa no desgaste político e segura medidas para ajustar a economia", afirmou.