Faixas de golpistas em quartéis eram confeccionadas no Planalto, diz PF

O inquérito, porém, revela algo diferente.

"A atuação coordenada entre a Presidência da República, por meio do general Mario Fernandes e os manifestantes ficou novamente evidenciada em mensagens de áudio e documentos trocados entre o investigado e a pessoa de George Hobert Oliveira Lisboa, coronel do Exército da reserva e na época dos fatos, Assessor Especial no Gabinete do Ministro da Secretária-Geral da Presidência da República", diz o inquérito.

"Nas mensagens fica evidente que os militares, integrantes do governo do então presidente Jair Bolsonaro estavam confeccionando materiais de propaganda das manifestações antidemocráticas que ocorriam no QG do Exército em Brasília/DF", conclui a PF.

Num dos diálogos obtidos, em 7 de novembro de 2022, Hobert "parece passar orientações sobre a montagem de uma imagem, inclusive dando instruções para colocar a frase "Concentração no QG do Exército".

"Nos arquivos extraídos, aparecem ainda duas imagens. A primeira é um rascunho feito a caneta do que seria o projeto de um flyer para convocar uma manifestação", indica a PF.

Na segunda imagem recuperada pela investigação, trata-se do próprio panfleto, convocando para a manifestação no dia 9 de novembro de 2012, no QG do Exército.