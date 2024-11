Grávida sobrevive a acidente com 18 mortes em AL e dá à luz: 'Livramento'

Nesse momento, ela lembra que viu o motorista nervoso e ouviu um pedido para os passageiros descessem porque havia problemas.

O ônibus havia saído de União dos Palmares com 40 passageiros, que iriam observar o por do sol do alto da serra Imagem: Erick Guedes

"Avisaram que uma bomba [peça do veículo] tinha estourado, mas só deu tempo [de] uma pessoa [passar]. O ônibus começou a descer, com o motorista tentando desviar da ribanceira. Eu estava no fundo, e quando a gente percebeu, o ônibus estava virando", relata.

A partir daí, Jacqueline lembra que o ônibus começou a capotar várias vezes. "Eu me segurei. A sorte que tive é que a porta que estava abriu e eu fui lançada. Acabei ficando no 'meio do caminho', e o ônibus desceu [a ribanceira]. Eu escorreguei e me segurei em uma árvore. Não tinha cinto de segurança no ônibus", relata.

Após isso, ela conta que recebeu apoio de populares e ficou esperando o resgate, até que foi levada de ambulância ao hospital.

Com a gestação avançada, ela lembra que após o acidente, sentiu medo porque o bebê ficou sem se mexer. "Eu bati a barriga e ele só voltou a mexer já no hospital", conta