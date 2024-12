O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse que o inquérito das fake news, instaurado em 2019 para apurar a disseminação de notícias falsas e ataques aos ministros da Corte, tinha previsão para ser encerrado no fim deste ano, mas precisou ser prorrogado após o ataque com bombas na frente do tribunal. Segundo ele, a expectativa é que o procurador-geral da República Paulo Gonet apresente denúncias contra investigados no início do próximo ano. A partir de então, seriam iniciadas ações penais e, com elas, uma nova etapa das investigações, que poderá consumir boa parte de 2025.