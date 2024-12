Milei faz um ano de governo com pobreza em alta e dolarização fracassada

3 - Argentina não saiu do Mercosul

Uma das promessas de campanha de Milei que causou muita polêmica na época foi afirmar que a Argentina romperia com o Mercosul. O libertário não só não cumpriu a promessa, como participou pela primeira vez de uma cúpula do bloco no último dia 6 de dezembro, no Uruguai.

Apesar de não ter saído do Mercosul, Milei insiste na crítica em relação ao bloco. Ele chegou a afirmar que o mesmo é uma prisão por restringir, segundo ele, os acordos bilaterais comerciais de países que queiram negociar fora do bloco.

Presidentes dos países-membros fundadores do Mercosul com Ursula Ursula Von Der Leyen Imagem: Ricardo Stuckert

Milei chegou a dizer que romperia com a China, o que não cumpriu. Ao contrário. Milei teve uma bilateral com os chineses no contexto do G20 e chegou a mudar o discurso de ofensas contra o país oriental, bem como moderou suas ofensas em relação a outros líderes, como o presidente Lula, quem chegou a chamar de comunista durante a campanha eleitoral.

4 - Ideia de fechar o Banco Central segue de pé