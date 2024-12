Médico é condenado a ressarcir os 6 anos de curso por fraude à cota racial

O fato do aluno réu supostamente se identificar como branco, pardo, preto, ou como descendente de europeus, asiáticos ou africanos não faz com que a sociedade tenha que aceitar tal fato.

Ação do MPF-AL

A autodeclaração como método isolado seria expressão do racismo institucionalizado, pois representaria a inviabilidade da política de ação afirmativa introduzida pela lei ordinária em razão do potencial desvirtuamento quanto aos beneficiários das cotas. Seria o Estado agindo contra sua própria política de elevação de um grupo marginalizado. Considerar que a lei instituiu a autodeclaração como método único e absoluto resultaria em um sistema de cotas desprovido de qualquer mecanismo contra fraudes, perpetuando a consequente ineficácia do diploma legal em questão.

Em setembro de 2022, o caso foi julgado, e o pedido foi negado pela 2ª Vara da Justiça Federal em Alagoas, que alegou que o "sistema jurídico constitucional não admite que o ingresso e frequência de aluno em instituição de ensino superior oficial gere qualquer tipo de cobrança", como pedia o MPF.

No mesmo mês, o MPF recorreu da sentença ao TRF5, no Recife, que teve entendimento diferente e condenou Pedro a pagar pelo curso.

"Era chamado de amarelo"

Em depoimento no dia 12 de setembro de 2023, que consta no processo, Pedro foi indagado sobre porque se autodeclara como pardo e afirmou que tem ascendência negra: "sempre fui criado e convivo com pessoas negras ou pardas", disse, citando a mãe, a avó e o pai.