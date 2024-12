A Lei da Anistia completou 45 anos em agosto. Há 14 anos, o STF (Supremo Tribunal Federal) sacramentou em plenário o perdão concedido a militares que cometeram crime durante a ditadura e também a militantes que lutaram contra o regime. Na época, o tribunal entendeu que a lei foi fundamental para selar a paz no Brasil e pavimentar a redemocratização. Mas o assunto não está encerrado. No último domingo (15), o ministro Flavio Dino resolveu reabrir a discussão em um voto que atinge diretamente dois ícones da crueldade da ditadura militar: Lício Augusto Ribeiro Maciel e Sebastião Curió Rodrigues de Moura, ambos tenentes-coronéis do Exército que atuaram na Guerrilha do Araguaia.