Israel faz 500 ataques na Síria, e órgão liderado por brasileiro soa alerta

A Comissão da ONU para a Síria, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, soa um alerta diante dos sinais de ataques contra o território do país árabe, depois da queda do regime de Bashar Al Assad. Num comunicado emitido nesta segunda-feira, a comissão também aponta para o impacto da violência e pede que o novo governo garanta a proteção de civis, o tratamento humano de ex-combatentes e a salvaguarda de provas de crimes.

Nos últimos dias, as cenas de prisões mantidas por sendo abertas chocaram a comunidade internacional. O temor é de que alas dentro do novo governo transitório busquem retaliações e perseguições.

"Todas as partes envolvidas no conflito na Síria devem proteger os civis, tratar com humanidade aqueles que depuseram suas armas e salvaguardar as provas de crimes para ajudar a garantir a responsabilização futura", afirmou a Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria. "À medida que o governo interino solidifica seu controle e o conflito se intensifica no norte da Síria, a Comissão enfatiza que todas as partes devem cumprir integralmente suas obrigações de acordo com os direitos humanos internacionais e as leis humanitárias", diz o comunicado.