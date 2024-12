Área queimada cresce 90% este ano no país e equivale a um território do RS

As ações do governo federal também foram abaixo do ideal, segundo reconheceu a próprio ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em boa parte do ano, servidores do Ibama estiveram em greve, o que afetou as ações de resposta ao fogo.

As condições climáticas, como a seca severa e as altas temperaturas, foram fatores decisivos para a propagação dos incêndios florestais e para a grande extensão da área queimada. No entanto, isso não teria ocorrido sem a ação humana para iniciar o fogo. Esse conjunto de fatores tornou 2024 um dos piores anos de incêndios florestais na história recente do país.

Ane Alencar, coordenadora do MapBiomas Fogo

Dados

Ao todo, 57% da área queimada foi na Amazônia, com 16,9 milhões de hectares afetados pelo fogo, sendo 7,6 milhões de hectares queimados eram de florestas.

Veja as áreas queimadas nos outros biomas: