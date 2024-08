Os governos do Brasil e da Venezuela articulam uma conversa entre os dois presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolás Maduro. Uma definição pode ocorrer ao longo desta segunda-feira, ainda que a conversa não necessariamente ocorra nesta semana. Maduro, desde o final do processo eleitoral, tem solicitado uma conversa com Lula. Mas o temor no Palácio do Planalto é de que a conversa possa ser usada na narrativa do venezuelano, para justificar sua posição de que venceu a eleição. Além disso, poderia minar as chances de manter abertos os canais com os principais nomes da oposição para permitir que o Brasil atue como uma espécie de mediador na crise, ao lado da Colômbia.