Tragédia no RS escancara que clima deveria dominar eleições, mas não vai

De maneira geral, os programas de governo dos candidatos costumam incluir menções à mudança climática. Na prática, no entanto, o discurso sobre clima tem menos apelo junto ao eleitor do que temas como corrupção ou pauta de costumes.

No debate da Band Rio, por exemplo, o tópico foi destacado apenas por Tarcísio Motta (PSOL). "O tema vai aparecer nas campanhas, mas provavelmente não com o destaque necessário", afirma Suely Araujo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do Ibama.

Despreparo das cidades

A tragédia no Rio Grande do Sul é a face mais visível do impacto das mudanças climáticas no Brasil por ser uma região de alta densidade populacional e cuja crise foi amplamente coberta pelos veículos de comunicação.

No entanto, o país registra outros eventos climáticos extremos, como seca na Amazônia, incêndios no Pantanal, calor e frio intenso em partes do país e chuvas acima da média em algumas regiões. Nos últimos verões, São Paulo passou dias sem energia elétrica e o litoral paulista ficou alagado. Levantamento feito pelo governo Lula (PT) no ano passado indicou 1.942 municípios com alto risco de desastres naturais.

Maria Netto Schneider, diretora do ICS (Instituto Clima e Sociedade), diz que as cidades não estão preparadas para cenários climáticos distintos do que já aconteceu. "Em São Paulo, a eletricidade caiu e ficou uma discussão sobre quem deveria repor. As pessoas não entendem ainda que esses riscos são recorrentes e tratam como desastres específicos. Naquele momento, se preocupam, mas não pensam que vai acontecer de novo."