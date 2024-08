Pesquisadores de uma universidade no Texas (EUA) revelam a descoberta de pegadas tanto no Nordeste do Brasil como em Camarões da mesma espécie de dinossauro, sugerindo um corredor de migração desses animais. A constatação seria mais um indício de que os continentes de ambos os lados do Atlântico já estiveram unidos, há milhões de anos. De acordo com um comunicado da Southern Methodist University de Dallas, uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo paleontólogo Louis Jacobs, encontrou "conjuntos iguais de pegadas de dinossauros do início do Cretáceo no que hoje são dois continentes diferentes".