Tarcísio é criticado por Carlos sobre voto nulo e recua: 'Me expressei mal'

No X, Carlos escreveu: "Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com (o) Presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil".

Fontes próximas à família Bolsonaro disseram que a declaração de Tarcísio provocou mal-estar porque "não existe o voto nulo", mas ponderam que Carlos foi o único até agora a falar sobre o assunto. Carlos, no entanto, quase sempre atua em sintonia com o pai.

"O Carlos está certo", reforçou Tarcísio. "O que expressei foi uma insegurança com o que tenho visto de proposta (do Marçal). Queremos, todos, o melhor para a cidade".

"Mas há muito de estratégia na forma como a campanha do Marçal está sendo conduzida. Ele precisa chamar a atenção. Não tem tempo de TV, não tem estrutura partidária. E isso está funcionando. Claro que traz insegurança do ponto de vista de gestão", afirmou.

"Minha opção pelo Nunes se dá pelo fato de já estar trabalhando com ele e ter suporte da Prefeitura em ações importantes do governo do Estado. Mas não haverá voto na esquerda aqui".

O candidato apoiado por Tarcísio e pela família Bolsonaro é o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Boulos, Nunes e Marçal estão tecnicamente empatados conforme o último Datafolha.