Nos corpos abandonados em Nova York, o obituário de uma democracia Percorrer a cidade de Nova York é se deparar com o reflexo das contradições de um sistema que não faz questão de atender a todos e que esvazia qualquer significado da palavra cidadão. Enquanto nas telas gigantes espalhadas pela cidade candidatos e debates dão a impressão de que se vive uma democracia plena, basta desviar o olhar para se deparar com corpos abandonados. Ao longo dos anos, estive mais de uma dezena de vezes nesse centro financeiro e do poder. Mas, desde que cheguei para esta nova etapa, algo me pareceu extremamente explícito: a pobreza escancarada. Veja o texto completo de Jamil Chade