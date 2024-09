MPF cobra apuração do sumiço de 27 presos de Alcaçuz em massacre de 2017

Sobre as recomendações, afirma que hoje a penitenciária já tem um "plano de contingência contra motins, rebeliões e fugas em conjunto com as demais forças de segurança pública do estado. Toda movimentação de internos é registrada no software do Siapen e informada à Justiça."

Além disso, cita que o sistema penitenciário estadual é monitorado por cerca de 1.500 câmeras de última geração e ainda estuda a implantação de câmeras corporais. Também faz fiscalização por meio de aparelhos de raio-x, escâneres corporais e detectores de metal.

O estado ainda diz que implementou comissões técnicas de classificação, as CTCs, previstas na Lei de Execução Penal, que "analisam e identificam as pessoas de maneira individualizada, conforme seus antecedentes criminais e sua avaliação biopsicossocial."

Este trabalho é um piloto no país e conta com apoio do governo federal, através da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), e da Organização das Nações Unidas (ONU) por intermédio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

Também procurados, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania não responderam aos pedidos do UOL.