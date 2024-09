STF é o maior privilegiado com vaivém na regra do foro

A Constituição Federal lista uma série de cargos ocupados por autoridades com direito ao julgamento em foro especial. Embora pareça linear, a regra tem sido interpretada de formas diferentes ao longo dos anos.

Em 2007, no julgamento da denúncia do mensalão, o relator Joaquim Barbosa, hoje aposentado, sugeriu que ficassem no STF apenas processos contra autoridades com direito ao foro especial. A maioria rejeitou a sugestão e abriu-se uma ação penal contra 40 réus - inclusive contra pessoas sem direito ao foro, mas que tinham cometido crimes conexos aos das autoridades.

A interpretação ampliativa conferiu superpoderes ao Supremo, mas também prejudicou o funcionamento da corte. Muitas ações tiveram o julgamento adiado porque o processo do mensalão monopolizou as atividades do plenário.

Em 2014, passado o julgamento do mensalão, os ministros decidiram mudar o regimento interno e passaram a julgar ações penais nas turmas - são duas, cada uma com cinco ministros, sem a participação do presidente.

No ano seguinte, chegou ao STF uma enxurrada de inquéritos das Lava Jato e novamente o tribunal se viu sobrecarregado. Os ministros da Segunda Turma, onde ocorriam os julgamentos, passaram a ter dificuldade para dar vazão a outros processos. Começou a ser discutida nos bastidores mais uma mudança na regra do foro. Dessa vez, para desafogar o tribunal.

Em 2018, o plenário do tribunal chegou a um consenso: reduzir o foro privilegiado a autoridades investigadas por fatos relacionados ao cargo e em decorrência dele. Uma avalanche de processos deixou o STF rumo a instâncias inferiores.