Nos corpos abandonados em Nova York, o obituário de uma democracia

Nas ruas de Nova York está o obituário dessa utopia e uma prova da experiência contemporânea da pobreza. O golpe sobre um projeto que imaginava que se poderia manter o sistema de exploração intacto e, ao mesmo tempo, acabar com a miséria.

O contrário de um país pobre não é um país rico. Mas um país justo. E, neste aspecto, os dados da realidade americana e da cidade de Nova York falam por si só.

Em minhas conversas e entrevistas, notei como o "excepcionalismo americano" é sempre evocado. Os Estados Unidos de hoje, porém, parecem ser excepcionais no paradoxo entre a abundância e o fato de ter os mais altos índices de pobreza do mundo desenvolvido.

Obs: aos interessados em entender a dimensão estrutural da pobreza e dos extremos nos EUA, sugiro o poderoso livro Poverty, by America, de Matthew Desmond. De forma brutalmente honesta, ele revela como essa pobreza é generalizada no país mais ricos do mundo e, pior, estabelecida a partir de um design deliberado.