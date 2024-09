O governo brasileiro não aderiu a um evento em Nova York, nesta quinta-feira, para denunciar as violações do regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. Organizado pelos EUA e Argentina, o objetivo do encontro é o de reunir o maior número de países possível para colocar pressão sobre os venezuelanos. Tanto o chanceler Mauro Vieira como o assessor da presidência, Celso Amorim, estão em Nova York, para reuniões na ONU. Mas a opção do Brasil foi por não se unir ao grupo. O governo julgou que a iniciativa poderia minar suas possibilidades de manter canais abertos com o governo Maduro para buscar soluções para a crise.