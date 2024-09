Candidatos gastaram R$ 55,8 milhões na Meta para impulsionar posts; ranking

O impulsionamento é usado para que uma postagem não se limite ao alcance natural do seu perfil, ou seja, apenas às pessoas que o seguem.

Para impulsionar (ou promover) um post, o responsável paga para que o conteúdo seja exibido para um público maior e com perfil escolhido pelo usuário. Assim, campanhas podem definir se uma postagem deve ser mostrada apenas a um grupo determinado, como de mulheres ou jovens, por exemplo.

A Meta monopoliza as principais redes sociais e seus usuários, que são essa audiência do mundo digital. A consequência disso é que ela concentra a maior parte da publicidade eleitoral. E, com o 'X' fora do ar, essa concentração de usuários de outras redes amplia o domínio de Facebook e Instagram, que são --disparados-- as redes com mais usuários

Júlio Arantes, coordenador do grupo de pesquisa Crítica da Economia Política da Comunicação, da Ufal

Os quatro candidatos que mais gastaram até aqui são de apenas duas capitais, que por sinal têm eleições bem acirradas: Fortaleza e São Paulo.

Da capital cearense, vem o líder em gastos com o impulsionamento até aqui: o prefeito José Sarto (PDT), que já gastou 3,7 milhões com o serviço da Meta. Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo, vem em seguida, com R$ 2,4 milhões.