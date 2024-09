Brasil não vai a ato de EUA contra Maduro; Venezuela discursa em sala vazia

O Brasil insiste sobre a necessidade de que os esforços sejam mantidos para encontrar um espaço para o diálogo com o governo Maduro e com a oposição, mesmo com o exílio do candidato da oposição, Edmundo González, e o aumento da repressão denunciada pela ONU.

Macron, de seu lado, admitiu a surpresa diante da decisão do opositor de deixar a Venezuela e sinalizou que a Europa está trabalhando para tentar entender como lidar com esse novo cenário.

Mas Lula também foi cobrado. Numa reunião organizada pelo Brasil para iniciar uma reação contra a extrema direita, Gabriel Boric, presidente do Chile, cobrou dos movimentos progressistas coerência ao lidar com as violações de direitos humanos quando ocorrem por regimes de esquerda.

"As forças progressistas se veem fragilizadas quando titubeiam", alertou, sinalizando que apoios ou condenações dependem das "cores políticas ou princípios".

"Veja o que fez a direita. Quando houve tentativa de golpe de estado no Brasil e EUA, a direita mundial foi ambígua. O argumento é de que os movimentos progressistas não era claros quando outras violações de direitos humanos ocorriam, às vezes por aliados ideológicos.

"As violações de direitos humanos não pode ser julgados pela cor do ditador ou presidente que viole. Seja Maduro ou Netanyahu. Chame Daniel Ortega ou Putin, seja de onde definam. Temos de defender princípios", disse Boric.