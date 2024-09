Plano de Lula para SP é de vidro

Com as arcas cheias, o prefeito dispõe de um bumbo de R$ 15 bilhões em investimentos em 2024. É mais do que o triplo do montante investido por Bruno Covas em 2020, quando foi reeleito para a poltrona herdada por Nunes.

Pragmático, o eleitor pobre parece mais interessado no asfalto que passa defronte de sua casa hoje do que nas memórias de antigas realizações de Marta na prefeitura, como os CEUs, Centros Educacionais Unificados.

Há nove meses, na conferência do PT, Lula convidou os companheiros para uma reflexão: "Será que estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Ou será que temos que aprender com o povo como é que fala com eles?".

Em São Paulo, Lula tem dificuldades para se comunicar até com o seu eleitor. Ricardo Nunes rala para retirar votos bolsonaristas do cesto de Pablo Marçal. Mas recebe de presente um pedaço do eleitorado que votou no padrinho de Boulos em 2022.

Nesse contexto, Lula cancelou a agenda política que teria em São Paulo no sábado. Iria com Boulos a Grajaú e São Miguel Paulista. Alega que precisa descansar, pois viajará no domingo para o México. Vai à posse da nova presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Então, tá!