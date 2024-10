Os observadores internacionais que acompanharão as eleições municipais no Brasil, neste fim de semana, vão examinar o comportamento das campanhas digitais dos diferentes candidatos, num esforço para entender como as redes vêm sendo determinantes na democracia. Neste fim de semana, 15 observadores da Organização dos Estados Americanos estarão em estados de São Paulo, Goiânia e no Distrito Federal. Comandados pelo embaixador Agustín Espinosa, eles são de nove nacionalidades, incluindo Uruguai, Chile, Argentina, Peru e México.