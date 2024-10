Além de urnas, observadores internacionais vão avaliar campanhas digitais

"As missões de observações eleitorais ao Brasil contribuem para demonstrar a imparcialidade, a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral, bem como o caráter democrático dos pleitos no país", afirmou a chancelaria, em nota.

Missão bancada por EUA e França

Essa é a quarta eleição no Brasil que conta com a observação de grupos estrangeiros da OEA. Nesta missão, os custos estão sendo pagos pelos governos dos EUA, França, Holanda, Peru e República Dominicana.

Na semana passada, os termos da missão foram assinados pelos secretário-geral da OEA, Luis Almagro, e o embaixador do Brasil junto à Organização, Benoni Belli.

"A observação eleitoral é um grande trunfo desta Organização, que deve ser sempre utilizado para melhorar as práticas e processos eleitorais", disse o embaixador brasileiro. "Sabemos que as eleições são fundamentais para a democracia em toda a região", acrescentou.

Almagro elogiou a abertura e o convite das autoridades brasileiras para enviar a missão e lembrou o compromisso da OEA "com o profissionalismo, a imparcialidade, a objetividade e a capacidade técnica". "O envio da missão para as eleições municipais de 2024 é um exemplo claro do nosso compromisso sustentado com a democracia no Brasil e na região", disse.