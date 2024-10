A cúpula do Brics, que ocorre na semana que vem na Rússia, promete causar uma saia-justa para o governo brasileiro. Na agenda da reunião com a presença dos líderes está a criação de um grupo de membros associados, que participariam de praticamente todas as reuniões do bloco — mas não teriam poder de veto. A ideia é a de que o grupo conte com dez países, entre eles a Venezuela. Se todos aceitam a ideia do estabelecimento de uma nova categoria de membros, a disputa está nos candidatos. O Brasil não conseguiu convencer Colômbia e Angola a se apresentarem, e passou a apostar na eleição de Cuba e Bolívia.