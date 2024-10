Explosões foram registradas em Teerã, capital do Irã, e outras cidades cidades do país na madrugada entre sexta-feira e sábado. De acordo com fontes diplomáticas, os ataques foram conduzidos por Israel como parte da resposta do governo de Benjamin Netayahu aos ataques que Israel sofreu no começo de outubro. Naquele momento, o chefe de governo de Israel alertou que "o Irã cometeu um grande erro - e pagará por ele". "O regime do Irã não entende nossa determinação de nos defender e nossa determinação de retaliar nossos inimigos", disse Netayahu.