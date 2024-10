PF investiga autor de áudio que ameaça de morte candidata petista em Natal

A PF (Polícia Federal) abriu inquérito para investigar um homem de 27 anos que gravou um áudio e enviou a um grupo de WhastApp incitando participantes a atentarem contra a vida da candidata a prefeita de Natal Natália Bonavides (PT).

Pelo menos aqui no Nordeste, é fácil de resolver, já falei. É só juntar todo mundo aqui do grupo, cada um dá 10, 20, 30 [reais]. Se não der, o cara dá 200, 300, 400 [reais], manda o matador pegar essa bicha, levar lá para o canavial e dá [sic] cabo dela e acabou. Agora, vocês têm medo, pô. Meus 200 tá [sic] aqui, viu? Essa abençoada de Deus aí, ó, merece morrer, nós sabemos, né?

Áudio com ameaça a Natália Bonavides (PT)

Nesta quinta-feira (24), a PF identificou o homem e cumpriu um mandado de condução coercitiva e busca pessoal, expedido pelo Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral.