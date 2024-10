Trump explora 'masculinidade' e frustração do homem branco para obter votos Uma recente pesquisa assustou o campo democrata nos EUA: 63% dos homens brancos sem nível universitário votarão em Donald Trump na eleição que ocorre em dez dias. Segundo analistas e levantamentos feitos por organismos americanos, a chave para entender esse êxito do republicano está, em parte, na sua capacidade de transformar o que seria uma frustração do homem branco americano em votos. O movimento liderado por Trump vem tentando mobilizar um segmento da população que vive uma encruzilhada diante da transformação do debate público sobre gênero, independência financeira das mulheres e a ofensiva antirracismo. Esse mesmo grupo atravessa o que é apresentado como uma "ansiedade financeira" diante de um modelo econômico incapaz de reduzir as desigualdades sociais. Veja o texto completo de Jamil Chade