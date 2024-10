Trump explora 'masculinidade' e frustração do homem branco para obter votos

Se Kamala tem uma vantagem de 12 pontos percentuais entre as mulheres, Trump tem uma vantagem ainda maior entre os homens: 55% contra 41%.

Não por acaso, ela escolheu como seu vice um senador que insiste em seu passado como militar e como treinador de futebol americano.

A democrata também tem participado de entrevistas com apresentadores que simbolizam grupos de homens brancos. Se não bastasse, o grupo "White Dudes for Harris" (Caras brancos por Harris) ainda investiu US$ 10 milhões em publicidade pela campanha contra Trump.

Em um dos comerciais, o grupo é explícito sobre o que passa na mente desse segmento dos homens. "Ei, caras brancos! Acho que estamos cansados de ouvir sobre o quanto somos ruins toda vez que estamos online e como somos o problema", diz.

Mas o grupo alerta que o país não pode "sentar e deixar a multidão do Maga intimidar outros brancos para que votem em uma ideologia odiosa e divisiva, porque entendemos que com o Maga todos perdem". Maga se refere ao movimento de Trump: Make America Great Again.

Trump questiona masculinidade de eleitores de Kamala

A criação do grupo chegou a ser alvo de ataques por parte do republicano. Em um evento religioso na semana passada, Trump zombou da existência da iniciativa dos homens brancos por Kamala.