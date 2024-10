Jaime pegou seu telefone e fez uma chamada de vídeo para o filho, que estava em Guadalajara. De forma orgulhosa, contou num castelhano repleto de gírias mexicanas que estava na fila para entrar no Madison Square Garden, no domingo (27), em Nova York, onde assistiria ao comício de Donald Trump. Mas foi obrigado a desligar. A fila estava se movendo e ele não queria perder seu lugar. Ao encerrar a ligação, se uniu com todo seu pulmão ao coro patriótico dos apoiadores republicanos que ecoava pelas ruas de Nova York: "USA! USA! USA!". O UOL passou nove horas ao lado de apoiadores de Donald Trump, desde a preparação para o comício, dentro da arena e nos arredores do evento, até depois que o ato já havia sido encerrado. Na reta final para a eleição, os republicanos reservaram um dos palcos mais conhecidos do mundo como um sinal de desafio aos democratas. Fariam a festa em uma região que deve votar, em sua maioria, em Kamala Harris.