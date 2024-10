Trump lota arena em Nova York e fala em pena de morte para estrangeiros

Apesar de dizer que é um pacifista, ele fez questão de destacar que, se tiver de entrar em guerra com a China, "sem dúvida venceríamos".

Incoerente, ele insistiu que, apesar de ser duro com os países estrangeiros, "se dá bem com todos os líderes, inclusive com Putin". "Eu vou evitar a 3ª Guerra Mundial", disse o candidato.

Prisão para quem queimar bandeira americana

Em um discurso repleto de referências patrióticas, Trump ainda anunciou que, se vencer, vai propor uma lei que estabeleça um ano de prisão para quem queimar a bandeira americana. Para ele, tais atos são conduzidos pela "extrema esquerda".

Trump, que havia sido acusado por democratas por repetir o ato de nazistas em 1939 ao realizar um comício no Madison Square Garden, garantiu que a eleição irá "salvar a nação" e que "o país será devolvido aos americanos".

Em 1939, essa foi exatamente a mesma frase usada pelos organizadores do evento para justificar o ato.