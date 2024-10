Bannon sai da prisão, diz que eleição foi roubada e sugere caos em apuração Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, sai da prisão e coloca fogo no debate eleitoral, disseminando mentiras e alegando que a vitória de Joe Biden foi "roubada" em 2020. Bannon, considerado como mentor da extrema direita mundial, estava preso por não cumprir ordens judiciais sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio. Ao sair da prisão, nesta terça-feira e sete dias antes do voto, Bannon eclodiu com sua tradicional proliferação de desinformação, ampliando a tensão. Veja o texto completo de Jamil Chade