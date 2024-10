Greve de transportes cancela voos na Argentina; Corinthians antecipa viagem

No início do mês, Milei anunciou um decreto que permite que a empresa seja privatizada, causando revolta em parte dos funcionários e sindicatos. O governo alega que a Aerolineas usa o tesouro para se manter e que o Estado não deve arcar com os custos da empresa.

Procurada pelo UOL, a empresa afirma que que a empresa reduziu em 2023 mais de 70% do déficit operacional, passando de US$ 272 milhões para US$ 79 milhões. "Em julho, geramos um lucro genuíno de mais de 20 milhões de dólares", disse a empresa em nota enviada à reportagem. Como os lucros são calculados anualmente, a estatal disse não ter os números dos lucros em 2024.