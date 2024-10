Direita estará ainda mais dividida em 2026 sem Bolsonaro, avalia professora

A professora da FGV destacou a importância de tentar entender os votos dos eleitores de centro-direita.

Acho que falta falar do que aconteceu com a centro-direita. Acho que o coração do que a gente está discutindo aqui é tentar entender isso. Isso não é só uma questão no Brasil, acho que em outros lugares do mundo é assim também. Então, não só o que aconteceu com a centro-direita, mas para onde vai esse eleitorado da centro-direita.

Agora que essa direita se complexificou, ela não é mais, não gira em torno da figura do Bolsonaro. Acho que isso não dá para dizer ainda, mas dá para dizer que provavelmente vai ter mais briga na direita ainda mais do que já teve nessas eleições, e isso pode, inclusive, depor a favor em alguma medida da esquerda.

Graziella Testa, professora da FGV.

