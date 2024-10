Bannon sai da prisão, diz que eleição foi roubada e sugere caos em apuração

Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, sai da prisão e coloca fogo no debate eleitoral, disseminando mentiras e alegando que a vitória de Joe Biden foi "roubada" em 2020. Bannon, considerado como mentor da extrema direita mundial, estava preso por não cumprir ordens judiciais sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio.

Ao sair da prisão, nesta terça-feira e sete dias antes do voto, Bannon eclodiu com sua tradicional proliferação de desinformação, ampliando a tensão e alertando, sem provas, de que os democratas estariam agindo para impedir a vitória de Trump.

Numa coletiva de imprensa, o discurso do estrategista sugeriu que o republicano pode causar um caos no processo. Sua recomendação é de que o candidato, ainda durante a contagem dos votos, "saia e fale com seus eleitores". O temor dos democratas é de que o republicano se declare como vencedor, em plena noite e sem que os votos totais tenham sido contabilizados.