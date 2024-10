Brasil apoia Cuba e sanção dos EUA é condenada na ONU por quase unanimidade Numa das votações com o maior número de repúdios ao embargo aplicado contra Cuba, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução nesta quarta-feira pedindo que as medidas adotadas contra a ilha sejam retiradas por parte dos EUA. No total, 187 países deram seu voto favorável ao texto que condena a atitude americana. Apenas dois países foram contra: EUA e Israel. Já a Moldávia optou pela abstenção. Veja o texto completo de Jamil Chade