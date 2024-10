As lições de uma das eleições mais sangrentas do Brasil

Uma tragédia específica, ainda nos tempos do Império, que resultou em mais de 20 mortes e outras tantas dezenas de pessoas feridas, nos dá a ideia do preço de não cuidar dos processos de segurança durante as eleições.

Em 27 de junho de 1880, um domingo, dia de eleições municipais na cidade pernambucana de Vitória de Santo Antão, eclodiu um grande conflito político. Vitória somava mais de 28 mil habitantes, segundo o Censo de 1872, e se localizava a cerca de 46 quilômetros de Recife, na região da Zona da Mata.

Àquela época, ainda vigorava a eleição em dois ciclos, isto é, os votantes elegiam os eleitores e os eleitores elegiam os candidatos. Foi a última eleição nesses moldes, nos quais os homens libertos com renda anual "adequada" poderiam ser autorizados a participar, mas somente como votantes. As mulheres só passaram a votar 52 anos depois.

Havia meses que os jornais tanto de Vitória quanto de Recife alertavam para possíveis convulsões da ordem pública devido ao clima acirrado entre os dois lados políticos que disputavam os cargos de vereadores, juiz de paz e delegado de polícia.

Além do embate já esperado entre Liberais e Conservadores, este primeiro grupo rachou em dois grandes grupos rivais, os "Liberais Leões" e os "Liberais Democratas". Estes últimos, enquanto oposição, se aliaram aos conservadores.

No dia anterior à tragédia, a força pública havia depositado as cédulas de votação e as urnas na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, templo no qual a população negra costumava se encaminhar para fazer suas orações e se organizar social e politicamente por meio de irmandades religiosas. Isto porque a igreja da Matriz, responsável por receber o aparato eleitoral, estava em obras.