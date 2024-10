Usina de mortos do clima vai à Espanha, mas mundo segue tarado por petróleo

"E, embora seja óbvio que países como Estados Unidos, Noruega, Canadá e Austrália devem ser os primeiros a eliminar os combustíveis fósseis, os países da Troika [presidentes das conferências do clima da ONU de 2023 (Emirados Árabes Unidos), 2024 (Azerbaijão) e 2025 (Brasil)] precisam cumprir seu compromisso com a meta de 1,5°C e parar com a expansão agora", diz.

Para ele, deveriam guiar pelo exemplo, mas o único exemplo que estão dando é de como se esquivar da ação climática com greenwashing.

No Brasil, esse negacionismo soft aparece na política, seja ela de direita ou de esquerda, na economia e também na imprensa, quando o assunto é a prospecção de petróleo na costa amazônica do Amapá, por exemplo. Além dos riscos ambientais e sociais, há o peso de uma nova fronteira de exploração ser aberta, lançando mais carbono no ar para o efeito estufa.

A ironia é incrível: O Ministério das Minas e Energia reclama, com toda a razão, da Enel, pelas chuvas e os apagões em São Paulo, enquanto defende a perfuração de poços no Amapá - que vai ajudar a tornar mais frequente eventos climáticos extremos, como as chuvas na capital paulista.

Quem acha que uma coisa não tem a ver com outra é porque precisa se informar melhor. O fim do mundo não está no livro do Apocalipse, mas nos Relatórios Anuais de empresas como Petrobras e Shell.