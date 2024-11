O Brasil é usado pela campanha de Donald Trump como exemplo de um "colapso" diante da falta de barreiras comerciais contra a China. Num documento que serve de bússola para o movimento ultraconservador e aliado do candidato publicano, os setor de calçados no Brasil é apontado como um exemplo do que pode ocorrer, caso tarifas não sejam aplicadas. Trump já deixou claro que, se vencer as eleições na próxima terça-feira, irá reinstalar tarifas contra produtos estrangeiros, em especial contra os chineses. Em 2016, em seu primeiro mandato, o republicano abriu uma guerra comercial ao erguer baterias inéditas contra bens importados. O resultado foi uma tensão internacional.