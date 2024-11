Ministro que pode tirar Tarcísio da eleição foi indicado por Bolsonaro

O governador é acusado pelo candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, de interferir na disputa eleitoral ao declarar, no dia da votação, que o crime organizado havia indicado voto no candidato do PSOL. Ao fazer isso, o governador o teria associado ao crime organizado e interferido no julgamento do eleitor.

Nunes Marques ainda não tomou sua decisão a respeito, segundo apurou a coluna. Não há prazo para isso.

Aliados dizem que Tarcísio não era candidato, portanto, não pode ser acusado de crime eleitoral. E lembram que a primeira-dama Janja da Silva gravou vídeo associando Ricardo Nunes (MDB) à violência contra mulher divulgado pela campanha de Boulos na véspera da eleição.

A gravação foi feita no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República.