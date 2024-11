MP investiga ato que mais que dobrou tamanho de fazenda sobreposta à Jeri

Também solicitou ao Incra cópia dos registros de imóveis rurais referentes à fazenda.

A coluna consultou o Sistema Nacional de Cadastro Rural do Incra, há duas áreas referentes à Fazenda Junco 1 em nome de Iracema: uma com 566,1 hectares e outra com 353,2 hectares.

Montagem feita pelo Conselho Comunitário de Jeri mostra área da fazenda antiga, em amarelo, e e em azul, com a averbação de 2007 Imagem: Conselho Comunitário de Jeri

Estado reconhece, e família explica

No acordo feito com o governo cearense, o estado reconhece que 80% da área da Vila de Jeri "se sobrepõe à matrícula anterior da "PROPRIETÁRIA" (matrícula nº 545 do Cartório de Registro de Imóveis de Jericoacoara/CE), assim como reconhece que o próprio ato de arrecadação ressalvou a propriedade de terceiros no âmbito do processo de arrecadação."

O acordo, porém, está suspenso até que uma análise seja detalhada feita pela PGE. "O objetivo é examinar cada trâmite para que seja assegurada juridicamente cada termo do acordo a fim de resguardar as pessoas e construções que estão atualmente na Vila de Jericoacoara e nela permanecerão", diz o órgão.