Maduro propaga própria derrota e esquece que acordos não são 'artimanhas'

E ficou isolada porque o governo brasileiro vetou o ingresso do país nos Brics, depois que Maduro preferiu fraudar as eleições presidenciais, que — tudo indica — ele perdeu por ampla margem para a oposição, e esconder as atas das seções eleitorais.

Nas palavras do assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, na Câmara dos Deputados:

"O Brasil concordou com Cuba (nos Brics) e não concordou com a Venezuela porque existe esse mal-estar (nas relações). Eu espero que possa se dissolver a medida que as coisas lá se normalizem, os direitos humanos sejam respeitados, as eleições transcorram com normalidade, as atas apareçam, enfim, coisas desse tipo", afirmou.

De forma quase incompreensível, o governo brasileiro acreditou que Maduro concordaria com eleições limpas e até, quem sabe, poderia vencê-las. Foi testemunha do acordo de Barbados, que trouxe inclusive os americanos para a mesa de negociação. Os Estados Unidos retiraram as sanções econômicas em troca do compromisso da Venezuela de um pleito justo.

Deu-se o contrário e o esperado em ditaduras: o sucessor de Hugo Chávez perdeu por larga margem e optou pela fraude.

Diante da derrota, Maduro escondeu as atas das sanções eleitorais, perseguiu e prendeu opositores.