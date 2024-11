Trumpistas usam colapso do setor de sapatos em SP como alerta contra China

"A penetração mercantilista da China no mundo em desenvolvimento e as consequências negativas para o crescimento econômico saudável dos países em desenvolvimento prejudicaram as relações estratégicas dos EUA nesses países e desperdiçaram bilhões em ajuda externa dos EUA", afirmou.

A partir de 1991, a abertura do mercado brasileiro criou de fato um choque, principalmente para o setor de calçados de Franca e Vale dos Sinos. No espaço de uma década, a importação de sapatos se multiplicou por oito e parte das empresas acabou migrando do Sudeste, na procura de incentivos fiscais no Nordeste. As exportações, entre 1991 e 1999, sofreram uma contração de 15%.

Mas a balança comercial continuou positiva e, ao contrário da descrição dos americanos, o setor não acabou. Em 2004, o Brasil já era o quinto maior exportador mundial de sapatos. Em 2013, Franca empregava 23 mil trabalhadores formais, de acordo com o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca.

Hoje, um sapato sofre uma tarifa de importação de 35% e o calçado chinês que entra no Brasil paga uma sobretaxa de US$ 10,22 por par. Mesmo assim, o setor insiste que vem presenciando uma "invasão" que colocado em risco a produção da indústria nacional.

Protecionismo brasileiro

O Brasil é ainda usado como exemplo da suposta injustiça que existe no sistema comercial contra os americanos. Ao explicar as regras de tarifas da OMC (Organização Mundial do Comércio), o documento alerta que o setor automotivo americano conta conta barreiras de importação de apenas 2,5%, contra 15% na China e 35% no Brasil.