Procuradores pedem 'transição pacífica de poder' e mandam recado para Trump Num sinal explícito dos temores de que a eleição nos Estados Unidos caminhe para violência e questionamento dos resultados, procuradores-gerais de todo o país se unem para fazer um apelo para que haja uma "transição pacífica de poder". Se o pedido é normalmente feito pelo governo dos EUA para outras regiões do mundo onde o processo eleitoral é incerto, a declaração nesta terça-feira foi interpretada como um sinal da fragilidade da democracia americana. O apelo é feito num momento em que a campanha de Donald Trump sinaliza que não vai aceitar uma derrota e que prepara diversas ações para contestar os resultados. No campo democrata, a campanha de Kamala Harris vem alertando sobre os riscos dessa atitude e planejam uma ação caso Trump decida se declarar vencedor, mesmo sem contar com os votos necessários. Veja o texto completo de Jamil Chade