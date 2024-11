Procuradores pedem 'transição pacífica de poder' e mandam recado para Trump

Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, vem insistindo que cabe à base do republicano estar nas ruas para "proteger" o sistema eleitoral. Sua convocação foi recebida com preocupação por forças de ordem, que temem que grupos mais radicais possam usar da violência para supostamente fazer valer uma declaração de vitória por parte de Trump.

"Independentemente do resultado da eleição de terça-feira, esperamos que os americanos respondam pacificamente e condenamos quaisquer atos de violência relacionados aos resultados", afirmou o comunicado da Associação Nacional de Procuradores Gerais (NAAG), uma coalizão bipartidária de 51 procuradores-gerais, liderada pelos representantes de Ohio, Dave Yost, do Oregon, Ellen Rosenblum, de Connecticut, William Tong, e do Kansas, Kris Kobach.

O temor da violência fez Washington DC se blindar e tomar medidas inéditas de segurança num dia de eleição. Autoridades indicam que existem riscos reais de que cenas como a da invasão do Capitólio, em 2021, voltem a ser registradas. O governo de Joe Biden alertou que não irá tolerar.



Uma transferência pacífica de poder é o maior testemunho do estado de direito, uma tradição que está no centro da estabilidade de nossa nação. Como Procuradores Gerais, afirmamos nosso compromisso de proteger nossas comunidades e defender os princípios democráticos aos quais servimos

Coalizão de procuradores

"Pedimos a todos os americanos que votem, participem de discursos civis e, acima de tudo, respeitem a integridade do processo democrático", pediram.

"Vamos nos reunir após essa eleição, não divididos por resultados, mas unidos em nosso compromisso compartilhado com o estado de direito e a segurança de todos os americanos. A violência não tem lugar no processo democrático; exerceremos nossa autoridade para fazer cumprir a lei contra quaisquer atos ilegais que a ameacem", completam.

Tensão e campanha marcada por violência