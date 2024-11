Numa obra que está sendo considerada como chave para a transformação da geografia do comércio mundial, o presidente da China Xi Jinping inaugurou um mega porto no Peru e deixa aliados de Donald Trump em estado de alerta. O local foi batizado pelo próprio chinês como o ponto de partida de uma "nova Rota da Seda marítima". O porto de US$ 1,3 bilhão é ainda a esperança de que a soja brasileira e minérios do país possam ser escoadas para a China, reduzindo o tempo e custo do transporte. Xi também viajará ao Brasil. Ele participa da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, e depois será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma visita oficial.