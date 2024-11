'Fui reconhecido por um devedor no aeroporto de Maceió', revelou Gritzbach

O motorista contou também que Gritzbach mandou que ele fosse buscar as joias em um quiosque na praia, e o instruiu a procurar um homem identificado apenas como Alan. Danilo acrescentou que enquanto aguardava no local combinado recebeu uma ligação do empresário.

Joias apreendidas após execução de delator são avaliadas em mais de R$ 1 milhão Imagem: Reprodução

Camisa do Barcelona

Gritzbach então teria dito que o tal Alan trajava uma camisa do Barcelona, clube de futebol da Espanha, e carregava uma sacola preta. Em seguida, Alan foi ao encontro de Danilo e fez a entrega. O motorista afirmou que o soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, o acompanhava.

O policial era um dos cinco PMs contratados por Gritzbach para fazer a escolta dele. Os militares foram afastados de suas funções. Em depoimento à Corregedoria da corporação e à Polícia Civil eles negaram qualquer envolvimento no assassinato do empresário.

Motorista contou ainda em depoimento que após receber as joias entrou no carro e pediu que Samuel aguardasse do lado de fora. Ele então fotografou as peças, enviou a foto para o empresário conferir, e foi autorizado a retornar à pousada onde estavam hospedados.