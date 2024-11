Nos EUA, Milei se reúne com Trump: 'Fantasma da liberdade percorre o mundo'

Milei já se aproximou de Israel. O país foi o segundo para onde o argentino viajou quando assumiu a presidência, e ele chegou a defender que a embaixada da Argentina fosse transferida de Tel Aviv para Jerusalém, num aceno a favor do governo de Benjamin Netanyahu, diante do conflito histórico com a Palestina. Na ocasião, a fala de Milei gerou reação imediata do grupo Hamas, que condenou as falas do argentino.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitará Milei. Encontro está marcado para 20 de novembro, em Buenos Aires, após a participação de Milei na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Argentina busca um acordo de livre comércio com os EUA, sem atrapalhar relações do Mercosul, informou a Casa Rosada. "É um assunto que não deveria gerar nenhum tipo de inconveniente com o Mercosul. O presidente (Milei) tem a intenção de ter uma Argentina mais livre no âmbito comercial e um tratado de livre comércio não seria nem mais, nem menos que um resultado dessa ideia .Por isso, não deveria gerar nenhum tipo de crítica", disse o porta-voz Manuel Adorni.

Milei fortalece relações militares com os EUA e monitora a China para manter acordos bilaterais. Após adquirir caças da Dinamarca por US$ 300 milhões, ele ordenou uma auditoria na base espacial chinesa na Patagônia, atendendo a pedidos dos norte-americanos.

"Acreditamos que, nessas condições, podemos avançar em maiores acordos comerciais com os EUA da mesma forma que estamos avançando muito fortemente com a China, abrindo a economia", disse Milei essa semana em entrevista à Rádio Rivadavia.