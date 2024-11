De olho no Brasil, Xi abre porto estratégico e preocupa aliados de Trump

Os chineses, porém, esperam que a rota facilite e aproxime as exportações de minérios e produtos agrícolas da América do Sul ao mercado chinês.

O porto de Chancay, 80 quilômetros de Lima, vem causando preocupação nos EUA. A obra permite que navios de maior porte possam ancorar e reduz o tempo de trajeto de 35 dias para 25 dias entre a América Latina e a China. Isso significa um abalo para a competitividade dos portos de Manzanillo, no México, e Long Beach, na California.

A ex-chefe do Comando Sul, General de Exército Laura Richardson, caracterizou os projetos de infraestrutura da China no Caribe e nas Américas Central e do Sul como uma ameaça à segurança dos EUA.

O porto possui 15 ancoradouros capazes de acomodar alguns dos maiores navios de carga do mundo - e navios de guerra da China.

O jornal Global Times, uma espécie de porta-voz internacional do governo chinês, rejeitou a acusação e disse que o porto não era "de forma alguma uma ferramenta para a competição geopolítica", chamando de "calúnias" as acusações dos EUA sobre o possível uso militar do porto.

Xi, em seu discurso de abertura do porto, se recusou a tocar no tema geopolítico. Para ele, trata-se da "Rota da Seda marítima do século 21".